Verbraucherschützer warnen vor Anstieg der Preise

Berichte: US-Staaten wollen gegen Fusion von T-Mobile und Sprint klagen

Washington (AFP) - Die US-Tochter der Deutschen Telekom muss sich für ihre geplante Fusion mit dem Konkurrenten Sprint offenbar auf massive juristische Auseinandersetzungen einstellen. Wie US-Medien am Dienstag berichteten, wollen mindestens zehn US-Bundesstaaten gegen das Zusammengehen der beiden Mobilfunkanbieter klagen. Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, hatte für Dienstag eine Pressekonferenz angesetzt, bei der es mutmaßlich um diese Klage gehen sollte.

T-Mobile und Sprint wollen fusionieren © AFP

US-Verbraucherschützer warnen, dass die Fusion von T-Mobile US und Sprint zu höheren Preisen in der gesamten Branche führen würde. Die beiden Unternehmen haben allerdings vereinbart, ihre Preise drei Jahre lang nicht anzuheben.

Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hatte den Zusammenschluss im Umfang von 26 Milliarden Dollar (23 Milliarden Euro) im Mai genehmigt. FCC-Chef Ajit Pai hob dabei hervor, dass beide Unternehmen zugesagt hätten, binnen sechs Jahren nach Vollendung der Fusion 99 Prozent der US-Bürger mit dem 5G-Standard versorgen zu können.

T-Mobile US und Sprint sind der dritt- beziehungsweise viertgrößte Mobilfunkanbieter in den USA. Marktführer sind Verizon Wireless und AT&T. Bei einer Fusion hätten T-Mobile US und Sprint 131 Millionen Kunden und würden mit AT&T gleichziehen und den Marktführer Verizon herausfordern.