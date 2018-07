Einzig Köln will bislang keine Müllwerkerinnen einstellen

Berlin sucht Frauen für die Müllabfuhr

Berlin (AFP) - Die Berliner Stadtreinigung (BSR) sucht Frauen für die Müllabfuhr. Bislang gebe es in der Hauptstadt noch keine Frauen, die Mülltonnen ausleerten, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Das solle sich wegen des gestiegenen Personalbedarfs aber ändern. "Das ist auch ein kultureller Wandel", sagte die Sprecherin. Bislang arbeiten deutschlandweit nur sehr wenige Frauen bei der Müllabfuhr.

Mitarbeiter der Berliner Müllabfuhr © AFP

"Die Müllabfuhr ist körperlich anstrengend, klar", sagte die Sprecherin. "Aber ist die Altenpflege auch." "Manche Männer können diesen Job wegen der Anstrengung nicht machen, manche Frauen hingegen wohl." Der Job bei der Müllabfuhr sei vergleichsweise attraktiv: Es gebe planbare Arbeits- und Urlaubszeiten und Hilfe bei der Kinderbetreuung.

Laut Stellenanzeige müssen Bewerberinnen einen Nachweis erbringen, dass sie mindestens neun Jahre zur Schule gegangen sind. Außerdem müssten sie sicher und freundlich auftreten, zuverlässig sein und körperlich fit.

Die Hoffnung der BSR ist, dass sich die Frauen eher an die Dienstvorschriften halten als die Männer und diese motivieren, das auch zu tun. Dadurch hofft die BSR, dass ihre Mitarbeiter weniger körperliche Probleme bekommen. Bislang stellte die BSR der Sprecherin zufolge keine Frauen ein, weil sie seit der Wende die Hälfte des Personals abbaute.

Zwar zieht auf dem Foto über der Stellenanzeige der BSR mit dem Titel "Müllwerkerinnen und Müllwerker gesucht" eine Frau den Container hinter sich her - dabei handle es sich aber um die Frauenvertreterin der Sparte Müllabfuhr, die normalerweise nicht mit durch die Straßen fährt, sagte die Sprecherin. In der Straßenreinigung hingegen seien bereits 300 der 1700 Beschäftigten im Außendienst Frauen. Wann die erste Frau tatsächlich auf einem Mülllaster steht, konnte die Sprecherin noch nicht sagen.

Andere Großstädte sind da schon weiter. In München arbeiten derzeit laut einer Sprecherin vier Frauen unter rund 700 Männern bei der Müllabfuhr. Die Frauen seien "hoch geschätzt" bei ihren Kollegen, betonte die Sprecherin. "Die Teams funktionieren sehr gut." Die Frauen erledigten das gleiche Pensum wie die Männer, "wenn nicht sogar mehr". Auch in Hamburg werden in der Müllabfuhr Frauen eingesetzt.

Die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe sind sich hingegen nicht sicher, ob sie wirklich Frauen für die Müllabfuhr wollen. Während die Stellenanzeige sehr wohl männliche und weibliche Bewerber anspricht, sagte ein Pressesprecher der Nachrichtenagentur AFP: "Frauen sind bei uns nicht vorgesehen und das wird sich mittelfristig auch nicht ändern." Auf Nachfrage und nach Rücksprache mit der Personalabteilung sagte der Sprecher dann: "Aufgrund der Arbeitsbelastung gibt es bislang keine Frauen in der Müllabfuhr. Die Fachleute prüfen das aber."