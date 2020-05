Wiedereröffnung fraglich

Berliner Flughafen Tegel kann Mitte Juni vorübergehend schließen

Berlin (AFP) - Der Flughafen Tegel in Berlin steht wegen der Corona-Pandemie vor dem vorzeitigen Aus: Der Airport im Nordwesten der Hauptstadt kann am 15. Juni vorübergehend schließen. Darauf verständigten sich am Mittwoch der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg als Eigentümer. Fraglich ist, ob Tegel nach der anvisierten zweimonatigen Schließung bis zur Eröffnung des neuen Flughafens BER Ende Oktober überhaupt nochmal öffnet.

Terminal in Tegel © AFP

Berlin und Brandenburg dringen schon länger darauf, den derzeit wegen der Corona-Krise kaum genutzten Flughafen einstweilig zu schließen und damit Kosten zu sparen. Seit Mitte März hätte die Betreibergesellschaft Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) nach eigenen Angaben so 20 Millionen Euro weniger ausgeben müssen.

Laut FBB-Chef Engelbert Lütke Daldrup geht es nun darum, den Flugbetrieb in den kommenden Monaten bis zur Inbetriebnahme des BER am 31. Oktober "stabil, effizient und verlässlich" organisieren zu können. Je nachdem, wie sich der Flugverkehr in der Pandemie weiter entwickle, werde der FBB "nach Vorlage der behördlichen Genehmigung die notwendigen Maßnahmen treffen". Der Bedarf der Airlines und die Auswirkung der Hygiene- und Abstandsvorschriften seien dabei die "wesentlichen Einflussfaktoren".

Der FBB-Chef begrüßte insbesondere die "Bereitschaft des Bundes, den Regierungsflugbetrieb zeitnah in Schönefeld aufzunehmen". Dies sein ein "klares Bekenntnis zum BER".

Die Entscheidung über eine vorübergehende Schließung Tegels war wegen Einwänden der Bundesregierung zuvor mehrfach vertagt worden. Der Bund hatte seinen Widerstand bislang damit begründet, dass die Zeit für die Inbetriebnahme des neuen Regierungsterminals in Schönefeld bis zur im Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu kurz sei. Bereits am Dienstag hatte das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, die beteiligten Bundesministerien hätten ihre Einwände zurückgezogen.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, für die Bundesregierung bleibe "entscheidend, dass die Erreichbarkeit Berlins aus der Luft uneingeschränkt gewährleistet bleibt". Zudem müsse der Regierungsflughafen "weiter angemessen und sicher betrieben werden" können. Dazu gebe es im Beschluss vom Mittwoch dazu ein "klares Bekenntnis".

Die Berliner FDP will Tegel weiter in Betrieb halten. "Berlin braucht Tegel - mehr denn je", erklärte Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus. "Wir müssen schnellstmöglich wieder Gäste begrüßen, die ihre Geld in unsere Stadt tragen. Dafür brauchen wir einen funktionierenden Flughafen."

Die Abfertigungskapazitäten am BER würde dafür aber nicht zuletzt wegen der Corona-Hygieneregeln "niemals ausreichen". Und auch angesichts der "desolaten" finanziellen Lage der Flughafengesellschaft sei es "töricht", jetzt die einzige Einnahmequelle versiegen zu lassen.