Belegte Brote, Kuchen, Obst und Eintöpfe für 6000 Bedürftige

Berliner Tafel sammelt 15,5 Tonnen Lebensmittel auf der Grünen Woche

Berlin (AFP) - Die Berliner Tafel hat auf der Grünen Woche in diesem Jahr insgesamt 15,5 Tonnen Lebensmittel eingesammelt und anschließend an rund 6000 bedürftige Menschen verteilt. Wie die Tafel am Montag weiter mitteilte, holten Ehrenamtliche vom 18. bis zum 27. Januar jeden Tag nach Messeschluss übriggebliebene Lebensmittel bei den Ausstellern ab - darunter belegte Brote, Kuchen, Obst und Eintöpfe.

Grüne Woche startet in Berlin © AFP

Die Waren wurden jeweils noch am selben Abend zu insgesamt 27 verschiedenen sozialen Einrichtungen in der Hauptstadt gebracht, unter anderem zu Obdachlosenunterkünften, Wohnheimen, Notübernachtungen und der Stadtmission. Die Berliner Tafel sammelt seit 1996 Lebensmittel auf der Grünen Woche ein.