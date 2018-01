Übriggebliebene Messe-Speisen an soziale Einrichtungen im Stadtgebiet verteilt

Berliner Tafel sammelt bei Grüner Woche zwölf Tonnen Lebensmittel ein

Berlin (AFP) - Während der Grünen Woche hat die Berliner Tafel bei den Ausstellern zwölf Tonnen Essen eingesammelt. Rund 5000 Menschen in Obdachlosenunterkünften, Wohnheimen und ähnlichen Einrichtungen seien damit versorgt worden, erklärte die soziale Hilfsorganisation am Montag.

Fischbrötchen auf der Grünen Woche © AFP

250 Ehrenamtliche holten demnach jeden Tag nach Messeschluss übriggeblieben belegte Brötchen, warme Speisen, Obst, Kuchen, Gemüse und Wurst ab und verteilten sie an 24 soziale Projekte im Berliner Stadtgebiet. Die Grüne Woche ist eine jährliche Ernährungs- und Landwirtschaftsmesse. Sie endete am Sonntag. In diesem Jahr besuchten sie laut Betreiber 400.000 Menschen.

Die Kooperation laufe vorbildlich, erklärte Tafel-Vorsitzende Sabine Werth. Die "Herzlichkeit", mit der Helfer der Tafel von Messe und Ausstellern empfangen werde, sei "immer wieder beeindruckend". Auf diese Weise kämen auch Menschen in den Genuss der dort angebotenen Speisen, die sich einen Besuch der Ausstellung selbst nicht leisten könnten. Das sei erfreulich.