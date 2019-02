Verdi ruft bei Berliner Verkehrsbetrieben für Freitag zum Warnstreik auf

Berliner Unternehmen warnen vor Kosten in Millionenhöhe wegen BVG-Warnstreiks

Berlin (AFP) - Vor dem Warnstreik im Berliner Nahverkehr am Freitag warnt die örtliche Wirtschaft vor Kosten in Millionenhöhe. "Wenn der Wirtschaftsverkehr und zehntausende Pendler gleichermaßen ausgebremst werden, kann dies zu enormen Schäden bei den Unternehmen führen", erklärte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Christian Amsinck, am Donnerstag. Handel, Dienstleister und Industrie drohten Umsatzeinbußen. "Wenn die halbe Stadt lahmgelegt wird, um eine Tarifforderung durchzusetzen, ist das alles andere als verhältnismäßig", kritisierte Amsinck.

Rotes Signal in Berliner U-Bahn © AFP

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Montag den Ausstand nach der ergebnislosen zweiten Runde in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern über einen neuen Manteltarifvertrag angekündigt. Von Betriebsbeginn bis 12 Uhr werden U-Bahnen, Busse und Trams bestreikt. S-Bahnen und der Regionalverkehr sind davon nicht betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die 14.500 Beschäftigten eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 39 auf 36,5 Stunden mit vollem Lohnausgleich. Der kommunale Arbeitgeberverband hält diese Forderung für nicht umsetzbar.