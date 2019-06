Elektroroller kommen noch in diesem Jahr in europäisches Ausland

Berliner Verkehrsunternehmen Emmy expandiert

Berlin (AFP) - Das Berliner Elektroroller-Unternehmen Emmy expandiert ins europäische Ausland. Noch in diesem Jahr kommen Mietroller des Unternehmens in einer europäischen Metropole auf die Straße, wie Emmy am Donnerstag mitteilte. Der Münchner Investor Green City AG sowie Altinvestoren bringen demnach in der aktuellen Finanzierungsrunde einen hohen einstelligen Millionenbetrag auf. Das Unternehmen teilte nicht mit, um welche Stadt es sich handelt.

Berliner Elektroroller-Unternehmen Emmy expandiert © AFP

Bislang gibt es die Elektroroller in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München. Den Angaben zufolge stehen dort bislang knapp 2000 Elektroroller zur Ausleihe, die fast 200.000 Kunden nutzen. Auch die Flotte in den bestehenden Städten will Emmy nach der Finanzierungsrunde ausbauen.