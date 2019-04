Tarifeinigung in vierter Verhandlungsrunde

Beschäftigte bei Coca-Cola erhalten mehr Geld

Berlin (AFP) - Der Tarifstreit bei Coca-Cola ist beigelegt. Die Beschäftigten der Coca-Cola European Partners Deutschland (CCEP DE) erhalten in diesem Jahr brutto 120 Euro pro Monat mehr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. 2020 beträgt die Entgelterhöhung 90 Euro, Auszubildende bekommen in diesem Jahr monatlich 60 Euro zusätzlich und im kommenden Jahr 45 Euro.

Mitarbeiter anTransportband mit Coca-Cola-Flaschen © AFP

Zuvor hatten sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in der Nacht in der vierten Verhandlungsrunde auf einen zweijährigen Tarifvertrag geeinigt. Vorgesehen ist unter anderem auch ein Anspruch auf Altersteilzeit ab 59 Jahren und ein Altersvorsorgebeitrag von 1000 Euro.

Die NGG hatte monatlich 180 Euro mehr für die rund 7500 Beschäftigten gefordert; für Auszubildende ein Plus von 100 Euro. Das Unternehmen füllt Coca-Cola-Produkte für den deutschen Markt ab und vertreibt sie hierzulande.