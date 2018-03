313.000 neue Jobs - Arbeitslosenquote aber weiter bei 4,1 Prozent

Beschäftigung in den USA im Februar kräftig gewachsen

Washington (AFP) - Die Beschäftigung in den USA ist im Februar kräftig gewachsen. 313.000 neue Jobs wurden unter dem Strich geschaffen, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Dies war die höchste monatliche Zunahme seit Juli 2016. Die Erwartungen der Analysten wurden damit deutlich übertroffen. Sie hatten mit nur 210.000 neuen Stellen gerechnet.

211.000 neue Jobs im April in den USA © AFP

Die Arbeitslosenquote verharrte allerdings im fünften Monat in Folge bei 4,1 Prozent. Der Grund ist die hohe Zahl von neuen Arbeitsuchenden. Das Ministerium korrigierte zugleich die Beschäftigtenzahlen für die beiden Vormonate nach oben. Im Dezember und Januar wurden zusammen 54.000 mehr neue Jobs geschaffen als bislang angenommen.