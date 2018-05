Zahl der Beschwerden wegen sogenannter Ping-Anrufe sank von 61.000 auf 8000

Beschwerden über Lockanrufe deutlich rückläufig

Bonn (AFP) - Der Kampf der Bundesnetzagentur gegen kostenpflichtige Lockanrufe ist offenbar erfolgreich: Die Behörde zählte in den ersten vier Monaten dieses Jahres 8000 Beschwerden wegen sogenannter Ping-Anrufe - von Oktober bis Dezember waren es noch 61.000 Beschwerden gewesen, wie die Netzagentur am Montag mitteilte. Ping-Anrufe sind Lockanrufe, die einen kostenpflichtigen Rückruf provozieren wollen.

Abgelegter Telefonhörer © AFP

Rufen Handykunden die Nummern zurück, erreichen sie häufig Bandansagen, die mehrere Euro pro Minute kosten. Die Ansagen reichen demnach von Aufnahmen in unverständlichen Sprachen über Gewinnspiele und Erotik bis hin zu Paketzustellungen. Ziel der Betrüger sei es, dass die Verbraucher möglichst lange in der Leitung bleiben, um so an den Verbindungsentgelten zu verdienen.

Die Bundesnetzagentur geht gegen solche Maschen vor, indem sie untersagt, dass Rückrufe an bestimmte Nummern in Rechnung gestellt werden. Dadurch soll das Geschäftsmodell der Betrüger sich nicht mehr lohnen. Zuletzt ordnete die Behörde dies bei mehreren weißrussischen Verbindungen an, über die sich knapp 300 Verbraucher beschwert hatten. Diese Nummern haben Ähnlichkeit mit der deutschen Vorwahl 0375 aus Sachsen. Die Verbraucher gingen von einem Anruf aus dem deutschen Netz aus und riefen zurück.

Verbraucher müssen Rechnungen für Anrufe auf diese Nummern nicht bezahlen, wie die Netzagentur betonte. Haben sie bereits bezahlt, sollten sie mit Hilfe der Verbraucherzentralen versuchen, ihr Geld von den Netzanbietern zurückzufordern.

Die Netzagentur hat zudem bei bestimmten internationalen Vorwahlen angeordnet, dass die Betreiber eine kostenlose Preisansage vorschalten müssen. Außerdem schaltet sie immer wieder Nummern ab. Unabhängig davon rät die Behörde, dass Verbraucher ausländische Rufnummern nicht zurückrufen sollten, wenn sie keinen Anruf aus diesen Ländern erwarten.