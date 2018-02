Neue Verhandlungsrunde am Montag in Stuttgart

Bewegung im Tarifstreit der Metallindustrie

Stuttgart (AFP) - In den Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie kommt wieder Bewegung: Wie die Gewerkschaft IG Metall am Sonntagabend mitteilte, wurden für Montag im Pilotbezirk Baden-Württemberg neue Tarifgespräche angesetzt, es ist bereits die sechste Verhandlungsrunde für die dortigen 900.000 Beschäftigten der Branche. Für den Bezirk verhandelt Südwestmetall mit der Gewerkschaft, die Gespräche sollten am Vormittag in Stuttgart beginnen.

Warnstreik in München © AFP

Die vergangene Woche war von 24-Stunden-Streiks in der Branche geprägt, die Arbeitgeber gingen mit Klagen gegen die ganztägigen Arbeitsniederlegungen vor. Knackpunkt in den Verhandlungen ist der von der IG Metall geforderte Lohnausgleich für einige Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit reduzieren. Die Arbeitgeber stufen das als diskriminierend gegenüber anderen Beschäftigten in Teilzeit ein.

Die IG Metall fordert außerdem ein deutliches Lohnplus sowie ein generelles Recht auf die 28-Stunden-Woche über einen begrenzten Zeitraum. Eine mögliche neue Gesprächsrunde hatte sich vor dem Wochenende abgezeichnet.