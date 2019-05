Deutsche Brauereien verkauften rund zwei Milliarden Liter

Bierabsatz in ersten drei Monaten gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Die deutschen Brauereien haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr Bier verkauft. Von Januar bis Ende März wurden rund zwei Milliarden Liter Bier abgesetzt, das waren 2,4 Prozent oder 46 Millionen Liter mehr als im ersten Quartal 2018, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.

Bierflaschen in einer Brauerei © AFP

Ein deutliches Plus gab es auch bei Biermischungen. Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen machte im ersten Quartal mit 71,7 Millionen Litern 3,6 Prozent des gesamten Bierabsatzes aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war dies ein Plus von 16,7 Prozent.

81 Prozent des gesamten verkauften Biers waren für den Konsum in Deutschland bestimmt und wurden damit versteuert. Der Inlandsabsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,7 Prozent. Die steuerfreien Exporte und das unentgeltlich an die Brauereibeschäftigten abgegebene Bier umfassten in den ersten drei Monaten rund 380 Millionen Liter, das war ein Plus von 5,4 Prozent. Alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Ländern außerhalb der Europäischen Union eingeführte Bier ist in der Statistik nicht enthalten.