Rückgang im ersten Quartal um 1,6 Prozent

Bierabsatz sinkt weiter

Wiesbaden (AFP) - Der Bierabsatz in Deutschland ist auch zu Jahresbeginn weiter gesunken. Von Januar bis März ging der Verkauf im Vorjahresvergleich um 1,6 Prozent oder 0,3 Millionen Hektoliter zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Insgesamt lag der Absatz der Brauereien in den drei Monaten bei 19,6 Millionen Hektolitern.

Der Absatz von Bier war im vergangenen Jahr rückläufig © AFP

Im vergangenen Jahr war der Bierabsatz bereits um 2,5 Prozent zurückgegangen; seit 1993 sind es fast 17 Prozent weniger.

Mehr als vier Fünftel (knapp 82 Prozent) des Biers verkauften die Brauereien im ersten Quartal im Inland. Das war ein Rückgang im Vergleich um Vorjahresquartal um 1,6 Prozent.