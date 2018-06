Empfehlung des Gremiums für Karenzzeiten ehemaliger Regierungsmitglieder

Bild: Gabriel soll erst zum April Aufsichtsrat von Siemens Alstom werden dürfen

Berlin (AFP) - Der frühere SPD-Spitzenpolitiker Sigmar Gabriel soll einem Zeitungsbericht zufolge erst zum April 2019 Verwaltungsratsmitglied des geplanten Zugherstellers Siemens Alstom werden dürfen. Wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete, empfahl dies das zuständige Ethik-Gremium der Bundesregierung. Zwischen Gabriels Ausscheiden aus dem letzten Ministeramt und dem Antritt der neuen Stelle sollten demnach zwölf Monate liegen. Gabriel war Ende März aus der Regierung ausgeschieden.

Gabriel arbeitet in einem ICE © AFP

Der 58-Jährige war zuletzt Außen- und davor Wirtschaftsminister. Deshalb hatte es Kritik gegeben, als Siemens ihn Mitte Mai als Mitglied für den Verwaltungsrat des neuen Zugherstellers Siemens Alstom vorschlug. Nach eigenen Worten war Gabriel aber nicht an der Fusion der Zugsparte des deutschen Technologiekonzerns mit dem französischen TGV-Hersteller beteiligt. Die Zusammenführung der Sparten soll nach Unternehmensangaben im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen werden.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch, das aus dem früheren Finanzminister Theo Waigel (CSU), Krista Sager (Grüne) und dem ehemaligen Verfassungsrichter Michael Gerhardt bestehende Gremium sei unabhängig von der Regierung. Deshalb habe er auch keinen Einblick in dessen Arbeit. Sobald eine Empfehlung des Gremiums vorliege, werde die Regierung eine Entscheidung treffen. Diese soll in Kürze veröffentlicht werden.