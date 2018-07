Beim Spargel sorgt verspäteter Frühling hingegen für verzögerte Ernte

Bilderbuchsommer führt zu Erdbeerboom

Wiesbaden (AFP) - Der sonnenreiche Frühsommer beschert den deutsche Erdbeerbauern in diesem Jahr eine deutlich bessere Ernte. Die erwartete Menge liegt wegen der besseren Witterungsbedingungen um sechs Prozent über dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. In Nordrhein-Westfalen beträgt das Plus 14 Prozent, in Baden-Württemberg sogar 23 Prozent.

Erdbeeren in Hülle und Fülle © AFP

Insgesamt rechnen die Statistiker für 2018 mit einer Erdbeerernte von 122.300 Tonnen - und das, obwohl die Anbaufläche um drei Prozent auf 12.500 Hektar gesunken ist.

Beim Spargel erwartet das Bundesamt wegen des späten Frühlingsbeginns keine großen Änderungen. Die Erntemenge bleibt nach ersten Schätzungen gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant (minus ein Prozent) und beläuft sich auf 129.600 Tonnen.

Der meiste Spargel wurde mit 26.500 Tonnen in Niedersachsen gestochen, gefolgt von Brandenburg mit 22.200 Tonnen und Bayern mit 21.800 Tonnen. Endgültige Ergebnisse wollen die Statistiker nach Abschluss ihrer Gemüseerhebung im Herbst veröffentlichen.