DLR: Preisspanne der Low-Cost-Anbieter erneut angestiegen

Billigfliegen wird immer teurer

Köln (AFP) - Billigfliegen wird immer teurer: Höhere Kosten haben nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zuletzt zu Preissteigerungen bei den Low-Cost-Anbietern geführt. Wie das DLR am Dienstag mitteilte, lag die ermittelte Preisspanne im Herbst bei 44 bis 111 Euro, vor einem Jahr waren es noch 38 bis 100 Euro und im Herbst 2017 noch 34 bis 97 Euro.

Ryanair-Maschine in Weeze © AFP

Die Preisspanne bezeichnet den Bereich der durchschnittlichen Brutto-Flugpreise für eine repräsentative Auswahl an Flugstrecken der Airlines Eurowings, Ryanair, Easyjet und Wizz. Das Wachstum der Low-Cost-Angebote in Deutschland stagnierte nach Angaben des DLR: Die Anzahl der Flüge lag in der Sommersaison dieses Jahres ein Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.

Gemessen an der Zahl der Flüge landete zuletzt der Großflughafen Düsseldorf mit über 1100 Starts pro Woche auf Platz eins der deutschen Flughäfen mit den meisten Billigangeboten, gefolgt von Berlin-Tegel. Europaweit vorn sind laut DLR Barcelona, London und Dublin.