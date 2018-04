Leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr

Binnenschiffe beförderten 2017 mehr Güter

Wiesbaden (AFP) - Die Binnenschiffe auf Deutschlands Flüssen und Kanälen haben 2017 mehr Güter transportiert als im Jahr zuvor. Insgesamt wurden 222,7 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein Plus von 0,6 Prozent.

Frachtschiffe an einer Schleuse in Hessen © AFP

Deutlich zu legte der Versand zu Häfen im Ausland - er stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent. Der Empfang von Gütern aus dem Ausland ging mit einem Minus von 1,1 Prozent hingegen leicht zurück. Der Verkehr innerhalb Deutschlands veränderte sich mit einem Anstieg um 0,4 Prozent nur leicht, der Durchgangsverkehr nahm um 1,7 Prozent zu.

Der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt ist indes weiter im Aufwind. Die Zahl der umgeschlagenen 20-Fuß-Standardcontainer (TEU) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf 2,6 Millionen TEU. Der Containerverkehr wuchs damit das achte Mal in Folge.