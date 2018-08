Von Frachtschiffern bis Hobbykapitänen alle betroffen

Binnenschiffern schwindet Wasser unterm Kiel

Frankfurt/Main (AFP) - Den deutschen Binnenschiffern schwindet das Wasser unterm Kiel. Wie Verbände und Unternehmen am Mittwoch schilderten, ist die Lage noch nicht dramatisch, doch die Aussichten auf steigende Pegel in den deutschen Flüssen sind wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit schlecht. Auswirkungen gibt es demnach in allen Bereichen, von Ausflugsschiffen über Frachtschiffe bis hin zu Sportschiffen.

Donau bei Regensburg © AFP

Profitieren etwa Ausflugsboote vom sonnigen Wetter und entsprechend vielen Fahrtgästen, so ändert sich die Stimmung doch langsam. "Bisher haben wir uns über den schönen Sommer gefreut, jetzt machen uns die zunehmend sinkenden Pegelstände des Rheins sorgen", sagte eine Sprecherin der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt, einer der größten Anbieter von Vergnügungsfahrten auf Rhein, Main und Mosel.

Einige Anlegestellen könnten nur noch mit kleineren Schiffen angelaufen werden. Die Ausflugsschiffer hoffen auf kräftige Niederschläge an den Zuflüssen im Süden Deutschlands.

Ähnlich geht es den Frachtschiffern. Noch könnten alle Waren rechtzeitig geliefert werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt, in der sich gut 100 selbständige Frachtkapitäne zusammengeschlossen haben. Allerdings werden die Frachtkapazitäten zunehmend knapp, weil die Schiffe wegen der niedrigen Pegel in einigen Flüssen nur noch mit der halben Beladung oder noch weniger fahren könnten. Dementsprechend zögen die Preise im Tagesgeschäft an.

Außerdem ist es laut Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt üblich, dass die Kunden, zu denen etwa Stahlproduzenten oder Agrarunternehmen gehören, ab einem gewissen Pegelstand einen Zuschlag zahlen müssen.

Wie die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mitteilt, sind Sportschiffer weniger beeinträchtigt als die Berufsschifffahrt. Führer von Segeljachten mit größerem Tiefgang sind angehalten, sich auf frei fließenden Gewässern über die Pegelstände zu informieren. Die Fahrt außerhalb der Fahrrinne sei nicht überall möglich, da etliche Fahrwasserbereiche zunehmend flacher werden. Die Bootsführer müssten die Verhältnisse in diesen Bereichen selbst gut kennen und besonderes aufmerksam navigieren.

Laut Deutschem Motoryachtverband laufen die Hobbykapitäne auf einigen Flüssen Gefahr, dass sie Häfen nicht mehr anlaufen oder verlassen können. "Sportbootfahrer an diesen Gewässern müssen bei Niedrigwasser ihre Boote an andere Marinas mit ausreichend Tiefgang verlegen", erklärte ein Sprecher.

Wie der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt mitteilte, sind von Niedrigwasser derzeit insbesondere frei fließende Flüsse wie etwa der Rhein, die Donau, die Elbe und die Oder betroffen. Dort gibt es teilweise schon Einschränkungen für den Schiffsverkehr. Auf durch Staustufen geregelten Flüssen wie Mosel, Neckar und Main sowie vielen Kanälen seien die Auswirkungen zurzeit noch geringer.

Der Verband erklärte: "Anders als bei Hochwasserlagen, bei deren Auftreten ab bestimmten Hochwassermarken Maßnahmen wie Einschränkungen und Sperrungen von den zuständigen Behörden verhängt werden, ist Schifffahrt bei Niedrigwasser in der Regel bis an die physikalische Grenze möglich – so lange die Sicherheit gewährleistet ist."