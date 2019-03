Bislang sechs Konsortien wollen Batteriezellfabrik in Deutschland bauen

Düsseldorf (AFP) - Bislang sechs Unternehmenskonsortien wollen in Deutschland mit staatlicher Förderung eine Batteriezellfabrik bauen: Bis Mittwoch gingen beim Bundeswirtschaftsministerium sechs Anträge auf Förderung ein, wie das Ministerium dem "Handelsblatt" vom Donnerstag mitteilte. Die Antragsfrist endet am Freitag. Unter den Antragsstellern befinden sich nach Informationen des "Handelsblatts" aus Industriekreisen bekannte Namen wie BASF, VW, PSA, BMW und Northvolt.

Arbeit in VW-Werk in Dresden an E-Auto