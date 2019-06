BlaBlaBus startet Flixbus-Konkurrenz in Deutschland

Berlin (AFP) - Flixbus bekommt heute Konkurrenz durch das französische Unternehmen BlaBlaCar. Unter dem Namen BlaBlaBus sollen Fernbusse des Unternehmens von diesem Tag an zunächst 17 Städte in Deutschland verbinden. Einzelheiten zum Angebot wollen Unternehmenschef Nicolas Brusson und Deutschlandchef Christian Rahn in Berlin vorstellen (11.30 Uhr).

Lichtspuren auf einer Autobahn © AFP

Auf seiner Internetseite hatte BlaBlaBus zuletzt mit Aktionspreisen von 0,99 Euro pro Ticket für Fahrten etwa von Düsseldorf nach Hamburg geworben. Diese Angebote sind allerdings befristet. BlaBlaCar ist der führende Anbieter von Mitfahrgelegenheiten in Europa; im Jahr 2015 kaufte das Unternehmen die Angebote mitfahrgelegenheit.de und mitfahrzentrale.de.