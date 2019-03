US-Luftfahrtbehörde muss noch zertifizieren

Boeing stellt Änderungen an Unglücksmaschine vom Typ 737 vor

Renton (AFP) - Der Flugzeugbauer Boeing hat am Mittwoch in seiner Produktionsstätte Renton im US-Bundesstaat Washington die Änderungen am Flugsystem seiner Maschine vom Typ 737 MAX vorgestellt. Die Charmeoffensive sollte hunderte Piloten und Journalisten sowie Airlinechefs davon überzeugen, dass die Flotte der Boeing 737 MAX nach zwei verheerenden Flugzeugunglücken binnen kurzer Zeit nunmehr sicher sei.

Boeing 737 MAX in Renton © AFP

Derzeit dürfen sämtliche Flugzeuge dieses Typs nicht mehr abheben. Am 10. März war eine 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt. Alle 157 Menschen an Bord kamen ums Leben. Im Oktober verunglückte eine Lion-Air-Maschine des gleichen Typs vor der indonesischen Insel Java. Dabei starben alle 189 Insassen. Die Abstürze wiesen Ähnlichkeiten auf.

Boeing prüfte anhand von Testflügen die Wirksamkeit eines Softwareupdates für den betroffenen Flugzeugtyp. Im Fokus der Ingenieure stand vor allem das Trimmsystem MCAS. Die US-Luftfahrbehörde FAA und andere Einrichtungen müsse die Änderungen noch zertifizieren, wie Boeing am Mittwoch mitteilte.