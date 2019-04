US-Flugzeugbauer will erste Ermittlungsergbnisse zum Unglück genau prüfen

Boeing verspricht "alle nötigen" Maßnahmen zur Sicherung seiner Maschinen

New York (AFP) - Nach der Veröffentlichung erster Ermittlungsergebnisse zum Boeing-Absturz in Äthiopien hat der US-Flugzeugbauer Boeing zugesagt, "alle nötigen" zusätzlichen Maßnahmen für die Sicherheit seiner Maschinen zu ergreifen. Boeing werde den Bericht "sorgfältig prüfen", erklärte der Chef der kommerziellen Sparte von Boeing, Kevin McAllister, am Donnerstag. Er sicherte zu, dass der Hersteller alles tun werde, um die Flugtüchtigkeit der Maschinen wieder herzustellen.

Eine der beiden Black Boxes der Unglücksmaschine © AFP

Dafür sei es wichtig, die Umstände zu verstehen, die zu dem Unglück geführt hätten, fuhr McAllister fort. Boeing reagierte damit auf die zuvor vom äthiopischen Verkehrsministerium vorgestellten ersten Ermittlungsergebnisse zu dem Unglück vom 10. März mit 157 Toten.

Sie weisen darauf hin, dass die Piloten der Boeing-Unglücksmaschine kurz vor dem Absturz sämtliche Notfallanweisungen des Herstellers befolgten - die Kontrolle über das Flugzeug aber dennoch nicht zurückerlangen konnten. Der Fokus liegt unter anderem auf dem sogenannten Trimmsystem MCAS, das für den Absturz verantwortlich sein könnte. Bei einem drohenden Strömungsabriss drückt ein Stabilisierungsmechanismus die Nase des Flugzeugs nach unten.