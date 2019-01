Märkte erhoffen sich Wirtschaftsaufschwung unter Bolsonaro

Börse in Brasilien begrüßt Amtsantritt der neuen Regierung mit Rekordschluss

São Paulo (AFP) - Die Börse in Brasilien hat den Amtsantritt der neuen Regierung unter dem rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro mit Rekordwerten begrüßt. Der Leitindex am Finanzplatz in São Paulo schloss am Mittwochabend (Ortszeit) mit 91.012 Punkten und damit erstmals überhaupt über der Schwelle von 90.000 Zählern. Die Börse lag damit 3,56 Prozent im Plus.

Brasiliens Wirtschaftsminister Guedes © AFP

Der Finanzplatz würdigte damit eine Rede des neuen brasilianischen Wirtschaftsministers Paulo Guedes. Er hatte bei seinem Antritt die Rentenreform zur Priorität der Regierung erklärt und außerdem ein umfangreiches Privatisierungsprogramm angekündigt. Beide Punkte sind entscheidend für die Märkte, die sich um die hohe Staatsverschuldung sorgen.

Die Regierung strebt außerdem eine Absenkung und Vereinfachung der Steuern an. Insgesamt erwarten die Märkte von der neuen Regierung einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung.

Bolsonaro war am Dienstag als Präsident vereidigt worden, am Mittwoch traten die ersten Minister ihr Amt an. Die neue Regierung will sich außenpolitisch neu orientieren und sucht die Annäherung an andere rechtsgerichtete Regierungen in Ländern wie Israel, Italien und Ungarn.