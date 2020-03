Dax gibt um mehr als drei Prozent nach

Börsen in Europa verlieren erneut stark

Frankfurt/Main (AFP) - Die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen sorgen weiter für sinkende Aktienkurse. An der Frankfurter Börse gab der Deutsche Aktienindex (Dax) am Freitag um über drei Prozent nach und lag am Vormittag bie 11.556,26 Punkten. In Paris sank das Börsenbarometer um mehr als vier Prozent. Auch in London, Mailand und Madrid betrugen die Verluste jeweils mehr als drei Prozent.

Börsenparkett in Frankfurt © AFP

In Asien hatten die Börsen nach einer leichten Erholung in der Wochenmitte am Freitag ebenfalls im Minus geschlossen. In Tokio sank der Nikkei bis Handelsschluss um 2,72 Prozent, der Index Hang Seng in Hongkong um 2,3 Prozent. Die Kurse an der Börse in Shanghai gingen um 1,21 Prozent zurück.