Dax in Frankfurt am Main startet im Minus

Börsen in den USA und Japan legen nach Kursrutsch wieder kräftig zu

New York (AFP) - Nach heftigen Verlusten vor Weihnachten haben die Börsenkurse in den USA wieder einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Der Dow Jones legte am Mittwoch in New York rund fünf Prozent zu und erreichte mit einem Plus von knapp 1100 Punkten den höchsten Tagesgewinn seit neun Jahren.

Börsen in USA und Japan legen nach Kursrutsch wieder kräftig zu

An den Börsen in Japan sorgte dies für Erleichterung: In Tokio schloss der Nikkei-Index am Donnerstag mit mehr als 3,8 Prozent im Plus. Dort hatte zuletzt vor allem der Haushaltsstreit in den USA die Aktienkurse auf Talfahrt geschickt. Auch an der Wall Street hatte der Streit die Kurse noch am Montag um 2,9 Prozent fallen lassen.

Besänftigend auf die Anleger wirkte dabei auch das Bekenntnis des Weißen Hauses, dass Notenbank-Chef Jerome Powell nicht zur Disposition stehe. Dieser sei zu "hundertprozentig" sicher, sagte Kevin Hassett, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, dem Sender ABC News.

Zuvor hatten US-Medienberichte Spekulationen genährt, Trump könne die Ablösung des Fed-Chefs betreiben. Der Präsident hatte in jüngster Zeit immer wieder seine Unzufriedenheit mit dem Zinserhöhungskurs der US-Notenbank deutlich gemacht - und dabei mit der Gepflogenheit gebrochen, dass US-Präsidenten die Unabhängigkeit der Fed anerkennen.

Deutlich nach oben gingen an der Wall Street am Mittwoch zudem die Kurse im Einzelhandel. So vermeldete etwa der Onlineriese Amazon Rekordumsätze im Weihnachtsgeschäft und verbuchte einen Kursgewinn von 7,8 Prozent.

In Hongkong gaben die Kurse am Donnerstag ungeachtet der Gewinne in Tokio und New York hingegen nach. Grund dafür waren Analysten zufolge vor allem schwache Wirtschaftsdaten aus China.

Auch die Börse in Frankfurt am Main öffnete am Donnerstagmorgen im Minus. Der Dax verlor am ersten Handelstag der Woche rund 0,3 Prozent. In London legte der FTSE 100 zu Handelsbeginn derweil um 0,4 Prozent zu; in Paris stieg der Aktienindex CAC 40 um 1,4 Prozent.