Anleger begrüßen Annäherung Nordkoreas mit den USA

Börsen nach historischem Gipfel zwischen Kim und Trump leicht im Plus

Frankfurt/Main (AFP) - An den Börsen in Asien und Europa haben Anleger das Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump begrüßt. In Tokio schloss die Börse am Dienstag gut 0,3 Prozent im Plus, auch an den Handelsplätzen in Hongkong und Shanghai legten die Kurse leicht zu.

Handelsplatz in Tokio © AFP

"Die Märkte heißen den US-Nordkorea-Gipfel in weiten Teilen gut", erklärte Analyst Hikaru Sato von Daiwa Securities in Tokio. "Dass der Gipfel stattgefunden hat, ohne zu platzen, ist schon positiv." Allerdings müsse nun beobachtet werden, wie der Annäherungsprozess zwischen den USA und Nordkorea weiter verlaufe.

In Frankfurt am Main legte der Dax zu Handelsbeginn am Dienstag um gut 0,6 Prozent zu. In London stiegen die Kurse um rund ein Viertelprozent, in Paris um knapp 0,4 Prozent.

Nordkoreas Staatschef Kim hatte bei seinem historischen Gipfel mit Trump die "vollständige Denuklearisierung" der koreanischen Halbinsel zugesagt. Der US-Präsident wiederum sagte im Gegenzug "Sicherheitsgarantien" für Nordkorea zu und stellte die baldige offizielle Beendigung des Korea-Kriegs in Aussicht.