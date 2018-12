Dax in Frankfurt am Main deutlich im Minus

Börsenkurse erneut auf Talfahrt

New York (AFP) - Nach kräftigen Gewinnen am Vortag haben die Börsenkurse an der New Yorker Wall Street am Donnerstag ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Der Dow-Jones-Index büßte am Vormittag (Ortszeit) rund 2,1 Prozent ein. In Deutschland verlor der Dax in Frankfurt am Main am ersten Handelstag der Woche deutlich.

Börsen in USA und Japan legen nach Kursrutsch wieder kräftig zu © AFP

An der Wall Street trübten vor allem Daten über sinkendes Verbrauchervertrauen in den USA die Stimmung der Anleger. Dem Konjunkturforschungsinstitut Conference Board zufolge sanken die Erwartungen der Verbraucher den zweiten Monat in Folge - und zwar stärker als Analysten erwartet hatten.

Die US-Aktienmärkte waren in diesem Monat wiederholt unter Druck geraten. Grund dafür sind unter anderem Sorgen über die ungewisse Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den USA und China, aber auch der Haushaltsstreit in den USA.

Am Mittwoch hatten die Börsenkurse in den USA indes wieder einen deutlichen Sprung nach oben gemacht: Der Dow Jones legte rund fünf Prozent zu und erreichte mit einem Plus von knapp 1100 Punkten den höchsten Tagesgewinn seit neun Jahren.

Besänftigend auf die Anleger wirkte dabei neben guten Zahlen aus der Einzelhandelsbranche vor allem das Bekenntnis des Weißen Hauses, dass Notenbank-Chef Jerome Powell nicht zur Disposition stehe. Dieser sei "hundertprozentig" sicher, bekräftigte Kevin Hassett, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, gegenüber dem Sender ABC News.

Zuvor hatten US-Medienberichte Spekulationen genährt, Trump könne die Ablösung des Fed-Chefs betreiben. Der Präsident hatte in jüngster Zeit immer wieder seine Unzufriedenheit mit dem Zinserhöhungskurs der US-Notenbank deutlich gemacht - und dabei mit der Gepflogenheit gebrochen, dass US-Präsidenten die Unabhängigkeit der Fed anerkennen.

An den Börsen in Japan, wo der Nikkei-Index zum Beginn der Woche noch kräftig gefallen war, sorgte dies am Donnerstag für steigende Kurse. Am Donnerstag schloss der Nikkei in Tokio mit mehr als 3,8 Prozent im Plus.

In Frankfurt am Main verlor der Dax am ersten Handelstag der Woche hingegen kräftig. Der Index der 30 größten börsennotierten Unternehmen notierte am späten Nachmittag mit mehr als drei Prozent im Minus.