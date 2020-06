Online-Portal Yescapa berichtet von Rekordzahlen

Boom beim Urlaub mit Wohnmobil oder Caravan

Berlin (AFP) - In der Corona-Krise wird der Urlaub in Wohnmobil oder Caravan offensichtlich noch deutlich beliebter. Die Branche erlebt derzeit einen Boom, wie das Online-Portal Yescapa mitteilte. Im Mai stieg die Nachfrage demnach im Vergleich zum Vorjahr stark an und erreichte Rekordwerte.

Urlaub im Wohnmobil am Strand © AFP

Im Mai wurden den Angaben zufolge 14.000 Wohnmobile und Caravans neu zugelassen und damit etwa 16 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Bei den Reisemobilen stiegen die Zulassungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent. Mehr als 10.000 zugelassene Reisemobile bedeuteten den besten Monat der Branchen-Geschichte.

Auch die Wohnmobil-Vermietung boomt. Das Portal Yescapa verzeichnete nach eigenen Angaben seit Mitte Mai etwa 300 Buchungsanfragen pro Tag. Zuletzt wurden demnach innerhalb von zwei Wochen etwa 8000 Reservierungsanfragen verzeichnet - rund 20 Prozent mehr als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Die Nachfrage nach Miet-Campern habe sich seit dem völligen Einbruch Mitte März nicht nur erholt, sondern verzeichne jetzt sogar neue Höchstwerte, erklärte das Portal.