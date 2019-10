Weltgrößter Zulieferer leidet unter schwachem Automarkt

Bosch will bis Ende 2022 mehr als 2000 Stellen in Deutschland streichen

Berlin (AFP) - Der Autozulieferer Bosch will in Deutschland bis Ende 2022 mehr als 2000 Stellen streichen. Im kommenden Jahr gebe es an den baden-württembergischen Motor-Standorten Feuerbach und Schwieberdingen einen "Anpassungsbedarf" von 800 Arbeitsplätzen - 500 davon wolle das Unternehmen aber durch Anpassung der Arbeitszeit erhalten, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. 2021 gehe Bosch "aus heutiger Sicht" von einem weiteren Anpassungsbedarf von 800 Stellen aus.

Bosch-Chef Denner bei einer Präsentation 2018 © AFP

In der Sparte Lenksysteme am Standort Schwäbisch Gmünd sollen zudem bis Ende 2022 weitere 1000 Stellen entfallen.

Vorstandschef Volkmar Denner hatte bereits im August Stellenstreichungen angekündigt, vor allem an den Diesel-Standorten. Der Umbruch in der Automobilindustrie wirkt sich auch auf den weltweit größten Zulieferer aus.

Bosch beschäftigt derzeit weltweit 410.000 Menschen, in Deutschland sind es rund 140.000. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2018 nach Unternehmensangaben 78,5 Milliarden Euro.