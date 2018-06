In Untersuchungshaft sitzender Stadler "vorübergehend" beurlaubt

Bram Schot wird kommissarischer neuer Audi-Chef

Ingolstadt (AFP) - Audi hat einen neuen Chef - zumindest vorläufig: Der Aufsichtsrat hat den bisherigen Vertriebsvorstand Bram Schot zum kommissarischen Vorstandsvorsitzenden ernannt, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Der eigentliche Amtsinhaber Rupert Stadler habe um seine Beurlaubung gebeten, "bis der Sachverhalt geklärt ist, der zu seiner Verhaftung geführt hat". Stadler sitzt seit Montag in Untersuchungshaft, weil er laut Staatsanwaltschaft Zeugen in dem Ermittlungsverfahren wegen seiner Verwicklungen im Dieselskandal beeinflussen wollte.

Bram Schot © AFP

Der Niederländer Schot kursierte bereits am Montag als möglicher zeitweiliger Ersatz für Stadler. Allerdings hatten sich die Aufsichtsräte von Audi und dem Mutterkonzern Volkswagen am Montag trotz stundenlanger Beratungen noch nicht auf die neue Personalie einigen können. Der 57-jährige Schot, dessen Vorname vollständig Abraham lautet, arbeitet seit vergangenem September als Vertriebsvorstand für Audi. Zuvor war er unter anderem für Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie bei Daimler tätig.

Kriminalbeamte hatten Stadler am Montag in seinem Haus verhaftet. Eine Woche vorher hatte die Staatsanwaltschaft München II sein Haus in der Nähe von Ingolstadt durchsucht. Dabei fand sie nach eigenen Angaben Hinweise, dass er Zeugen oder Beschuldigte beeinflussen wollte. Außerdem hörten die Ermittler nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" Telefonate von Stadler ab.

In dem Verfahren gegen Stadler geht es um Betrug und "mittelbare Falschbeurkundung" beim Verkauf von hunderttausenden Dieselautos auf dem europäischen Markt. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft deshalb gegen 20 aktive und ehemalige Audi-Mitarbeiter. Ein weiterer sitzt bereits seit neun Monaten in U-Haft. Stadler hatte am Montag noch die Aussage verweigert, will sich aber nach Angaben der Staatsanwaltschaft ab Mittwoch vernehmen lassen.

Stadler ist der erste Unternehmenschef, der wegen des Dieselskandals in Untersuchungshaft genommen wurde. Der 55-Jährige leitete Audi für elf Jahre. Für den VW-Konzern arbeitet er bereits seit 1990. Er hat enge Verbindungen zu den Eigentümerfamilien des Mutterkonzerns, Porsche und Piëch.