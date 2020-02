Hohe Kosten durch Verzicht auf Megaevent aus Furcht vor Coronavirus

Branchenvertreter bedauern Absage von Mobile World Congress in Barcelona

Barcelona (AFP) - Die kurzfristige Absage der weltgrößten Mobilfunkmesse WMC in Barcelona wegen des Coronavirus verursacht hohe Kosten und ist von Branchenvertretern mit Bedauern aufgenommen worden. Die Stornokosten lägen bei etwa 100 Millionen Euro, heißt es in Veranstalterkreisen. Darin sind Verluste für beteiligte Unternehmen einschließlich von Hotels und anderen betroffenen Firmen in der Gastgeberstadt noch nicht enthalten.

Millionenkosten durch Absage von MWC in Barcelona © AFP

Die GSM Association hatte am Mittwochabend bekanntgegeben, dass der World Mobile Congress (WMC) in diesem Jahr wegen der Gesundheitsgefahren nicht wie geplant vom 24. bis 27. Februar stattfinden werde. Die Messe in Barcelona ist mit üblicherweise mehr als 100.000 Besuchern und rund 2800 Ausstellern aus aller Welt eine der wichtigsten Branchenschauen.

"Gerade in diesem Jahr wäre der Mobile World Congress besonders wichtig gewesen", bedauerte der Präsident des deutschen Branchenverbands Bitkom, Achim Berg, die Absage. "Weltweit steht der Aufbau der 5G-Netze an. Technologie und Markt sind extrem stark in Bewegung, es geht um Milliardeninvestitionen. Für dieses Thema fehlt nun die wichtigste Plattform."

Unverständnis über die Absage äußerte die katalanische Gesundheitsministerin Alba Verges. "Die Epidemie, die es hier gibt, ist eine Epidemie der Angst", sagte sie AFP. Es gebe "keinen gesundheitlichen Grund, um irgendeine Veranstaltung in Barcelona abzusagen".

Örtliche Hoteliers wiesen darauf hin, dass die Messe-Woche für sie eine der wichtigsten des Jahres sei und es keine Chance gebe, so kurzfristige Absagen aufzufangen. Von wirtschaftlich "sehr wichtigen Tagen" sprachen auch Vertreter der Unterhaltungsbranche Barcelonas sowie des Taxigewerbes. Der in der Stadt tätige Wirtschaftswissenschaftler Angel Barbero nannte die Absage "ein Desaster".

Die GSMA reagierte mit ihrer Entscheidung auf den Rückzug wichtiger Unternehmen: In den vergangenen Tagen hatten die Telekommunikationskonzerne Vodafone, Nokia, Deutsche Telekom, die britische BT und die japanische Rakuten bekanntgegeben, sie würden in diesem Jahr nicht an der Messe teilnehmen, um der Ausbreitung des Coronavirus keinen Vorschub zu leisten.

Bislang wurden in Spanien nur zwei Fälle von Infektionen registriert. Unter den Besuchern sind nach Angaben der Veranstalter allerdings normalerweise 5000 bis 6000 Teilnehmer aus China, wo das Coronavirus offensichtlich seinen Ursprung hat und mit mehr als 44.000 bekannten Infektionen am weitesten verbreitet ist.