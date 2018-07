Konzern im Zentrum von weit verzweigtem Korruptionsskandal

Brasilianischer Baukonzern Odebrecht zahlt hunderte Millionen wegen Bestechung

Brasília (AFP) - Der brasilianische Baukonzern Odebrecht hat sich wegen Beamtenbestechung zu Strafzahlungen an den brasilianischen Staat in Höhe von insgesamt 2,7 Milliarden Real (600 Millionen Euro) verpflichtet. Der Konzern habe sich mit der Staatsanwaltschaft auf diesen Vergleich geeinigt, sagte Staatsanwältin Grace Mendonca am Montag in Brasília. Demnach hat Odebrecht diese Woche bereits mit den Zahlungen begonnen; in 22 Jahren muss die Strafe beglichen sein.

Zentrale des Baukonzerns Odebrecht in Sao Paulo © AFP

Konkret geht es um Beamtenbestechung in rund 150 Fällen, um öffentliche Aufträge zu erhalten. Die Strafzahlungen sind Teil einer übergeordneten Einigung, in der sich Odebrecht zu Zahlungen in Höhe von umgerechnet 2,2 Milliarden Euro an die USA, die Schweiz und Brasilien verpflichtete.

Der Odebrecht-Konzern galt einst als exemplarisch für den aufstrebenden brasilianischen Industrie-Sektor. Das Unternehmen war an Großbauprojekten wie dem Simón-Bolívar-Flughafen in Caracas, der Grand-Parkway-Autobahn in Texas und der Renovierung des Maracanã-Fußballstadions in Rio de Janeiro maßgeblich beteiligt.

In den vergangenen Jahren kam jedoch ans Licht, dass Odebrecht im Zentrum eines ausgeklügelten Systems zur Zahlung von Schmiergeldern an Politiker, Parteien, Staatsbeamte und Manager stand. Die Ermittlungen gegen den Konzern begannen 2014. Firmenchef Marcelo Odebrecht wurde im Juni 2015 verhaftet. Der daraus resultierende weitverzweigte Korruptionsskandal erschütterte mehrere Staaten Lateinamerikas.

Dutzende Politiker, darunter Brasiliens Präsident Michel Temer und Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der bereits eine langjährige Haftstrafe wegen Korruption verbüßt, sind darin verwickelt. Den peruanischen Staatschef Pedro Pablo Kuczynski zwang die Affäre im März zum Rücktritt. In Ecuador wurde der ehemalige Vize-Präsident Jorge Glas wegen Bestechlichkeit zu sechs Jahren Haft verurteilt.