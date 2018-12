Exporterwartungen der Industrie laut Ifo-Institut erneut gesunken

Brexit-Sorgen trüben Stimmung der deutschen Exporteure

München (AFP) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich dem Münchner Ifo-Institut zufolge merklich verschlechtert. Die Exporterwartungen der Industrie sanken im Dezember im Vergleich zum Vormonat erneut, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. "Die Angst vor einem harten Brexit belastet die Exportwirtschaft", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Container in Hamburg © AFP

Einen merklichen Dämpfer in ihren Exportaussichten mussten demnach die Hersteller in der Elektroindustrie und dem Maschinenbau verkraften. Auch in der metallverarbeitenden Industrie sowie in der Textilbranche wird mit weniger Aufträgen aus dem Ausland gerechnet.

Für die Ifo-Exporterwartungen werden rund 2300 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes nach ihrem Ausblick für die kommenden drei Monate gefragt. Dabei können sie angeben, ob ihre Erwartungen "zunehmen", "gleich bleiben" oder "abnehmen".

Wieder etwas optimistischer mit Blick auf die kommenden drei Monate sind demnasch die Automobil-Hersteller: Sie erwarten einen leichten Zuwachs ihres Auslandsumsatzes. Auch die Möbel-Industrie ist nach Einschätzung Fuests weiterhin "sehr gut auf den ausländischen Märkten aufgestellt".