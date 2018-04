Durch Zusammenschluss entsteht neuer Branchenführer in Großbritannien

Britische Supermarktkette Sainsbury's übernimmt Konkurrenten Asda

London (AFP) - Die britische Supermarktkette Sainsbury's übernimmt ihren Konkurrenten Asda und wird damit zum Branchenführer in Großbritannien. Die zweit- und die drittgrößte Supermarktkette des Landes gaben am Montag in London die Einigung auf einen Zusammenschluss bekannt.

Sainsbury's will Asda übernehmen © AFP

Demnach übernimmt Sainsbury's Asda und überlässt dem Asda-Mutterkonzern Walmart im Gegenzug einen Teil seines Kapitals und zahlt zusätzlich einen Geldbetrag. Asda wird in dem Geschäft mit 7,3 Milliarden Pfund (8,3 Milliarden Euro) bewertet.

Bereits am Samstag hatte Sainsbury's "fortgeschrittene" Gespräche mit dem US-Einzelhandelsriesen Walmart über den Kauf von Asda bestätigt. Mit der Übernahme wird Sainsbury's in Großbritannien vom zweiten auf den ersten Rang klettern und damit dem bisherigen Marktführer Tesco zusetzen. Sainsbury's und Asda kommen gemeinsam auf rund 2800 Supermarktfilialen.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Kantar Worldpanel hat Tesco derzeit einen Marktanteil von 27,6 Prozent, Sainsbury's kommt auf 15,8 Prozent und Asda auf 15,6 Prozent. Die deutschen Discounter Lidl und Aldi kommen demnach gemeinsam auf 12,6 Prozent.

Der Konkurrenzdruck für die britischen Supermarktketten hat sich mit der Ausbreitung von Aldi und Lidl deutlich erhöht. Außerdem drängt der US-Konzern Amazon in den Handel mit Lebensmitteln.

Im Oktober hatte Sainsbury's angekündigt, 2000 Stellen zu streichen. Das Unternehmen beschäftigt in Großbritannien mehr als 150.000 Menschen. Tesco hatte bereits im Juni die Streichung von 1100 Jobs bekannt gegeben.