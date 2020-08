Lebensmittel-Lieferdienst boomt in der Corona-Krise

Britische Supermarktkette Tesco kündigt 16.000 neue Stellen an

London (AFP) - Die britische Supermarktkette Tesco hat angekündigt, 16.000 neue sozialversicherungspflichtige Stellen zu schaffen. Grund sei der Boom beim Lebensmittellieferdienst in der Corona-Krise, teilte Tesco am Montag mit. Seit Beginn der Pandemie habe Tesco seine Kapazitäten hier "mehr als verdoppelt" und beliefere derzeit wöchentlich fast 1,5 Millionen Kunden. Die neuen Stellen sollen zum Großteil die Aushilfen bekommen, die Tesco in der Corona-Krise angeheuert hatte.

Tesco-Logo © AFP

Tesco, größte Supermarktkette des Landes, stellte seit Beginn der Corona-Krise in Großbritannien rund 47.000 neue Mitarbeiter ein, die meisten allerdings temporär. Für viele läuft derzeit der Vertrag aus. Die 16.000 neuen Stellen kommen zu rund 4000 Vollzeitstellen dazu, die Tesco in den vergangenen Monaten neu geschaffen hatte.

In vielen anderen Branchen sorgt die Corona-Krise dagegen für Entlassungen und Stellenstreichungen. Der Verband der britischen Reisebüros teilte am Montag mit, wegen der Corona-Pandemie seien 90.000 Stellen entweder bereits gestrichen worden oder gefährdet.

In Großbritannien waren auf dem Höhepunkt der Corona-Krise rund zehn Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Die Regierung zahlt derzeit noch bis zu 80 Prozent des Lohns der Kurzarbeiter. Die Regelung läuft allerdings Ende Oktober aus.