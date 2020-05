Deutlich stärkerer Einbruch ab April erwartet

Britische Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal um zwei Prozent

London (AFP) - Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal wegen der Corona-Krise um zwei Prozent im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft. Das sei der stärkste Rückgang seit Ende 2008 in der Finanz- und Wirtschaftskrise, teilte am Mittwoch das britische Statistikamt mit. Im zweiten Quartal dürfte der Einbruch aber noch viel stärker sein: Großbritannien hatte erst am 23. März Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verhängt.

Der Einbruch ab April dürfte noch härter sein © AFP

In Italien und Frankreich etwa, die deutlich früher drastische Beschränkungen einführten, fiel die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal sehr viel stärker: In Italien ging es im ersten Quartal um 4,7 Prozent bergab, in Frankreich um 5,8 Prozent. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlicht Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal am Freitag - Wirtschaftsforscher erwarten einen Rückgang um 2,4 Prozent.

Großbritannien ist derzeit in Europa das am härtesten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Bislang wurden dort mehr als 32.000 Todesfälle registriert. Die britische Zentralbank hat bereits vor einem Minus von 14 Prozent für das Gesamtjahr gewarnt.