Plan "für harte Zeiten" nach dem Brexit

Britischer Weinhändler will Flaschen für bis zu neun Millionen Euro einlagern

London (AFP) - Das britische Weinhandelshaus Majestic Wine will in den verbleibenden Wochen bis zum Austritt Großbritanniens aus der EU Flaschen im Wert von bis zu neun Millionen Euro importieren und dann einlagern. "Wir planen für harte Zeiten", sagte Majestic-Chef Rowan Gormley am Donnerstag bei Vorlage der Halbjahresbilanz. Rund 55 Prozent des in Großbritannien genossenen Weins stammt aus Ländern der EU.

Großbritannien verlässt am 29. März die EU - seit Donnerstag liegt eine Grundsatzeinigung zwischen London und Brüssel zu ihren Beziehungen nach dem Brexit vor. Majestic verkündete, bis dahin Wein für fünf bis acht Millionen Pfund (neun Millionen Euro) einzukaufen. Auch andere Unternehmen wie Premier Foods oder die Cateringfirma Compass haben bereits angekündigt, sie wollten Vorräte anlegen.