Britisches Pfund fällt auf tiefsten Stand seit fast drei Jahren

London (AFP) - Die Unsicherheit rund um den Brexit hat das britische Pfund am Dienstag zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit dem sogenannten "Flash Crash" vor fast drei Jahren gedrückt. Angesichts der für Dienstagnachmittag erwarteten Machtprobe zwischen Premierminister Boris Johnson und seinen Widersachern im Unterhaus in London fiel das Pfund Sterling unter die Marke von 1,20 Dollar.

The pound is wallowing around levels not seen since the start of 2017