Mehr als 16.000 Passagiere müssen umplanen

Brussels Airlines streicht für Mittwoch alle Flüge wegen Generalstreiks

Brüssel (AFP) - Wegen eines Generalstreiks stellt die belgische Fluggesellschaft Brussels Airlines den Betrieb am kommenden Mittwoch ein. Alle 222 Flüge fallen aus, wie die Lufthansa-Tochter am Freitag mitteilte. Mehr als 16.000 Passagiere seien betroffen. Möglicherweise gibt es an dem Tag in Belgien überhaupt keinen kommerziellen Flugverkehr.

Die deutsche Fluggesellschaft TUI Fly teilte der belgischen Nachrichtenagentur Belga mit, ihre von und nach Belgien geplanten Flüge würden für Mittwoch an Flughäfen in Frankreich und den Niederlanden verlegt. Die Passagiere sollen demnach mit dem Bus von und nach Brüssel gebracht werden.

Möglicherweise wird der Luftraum über Belgien am Tag des Streiks komplett für kommerzielle Flüge geschlossen: Laut der Zeitung "De Morgen" wollen auch die Fluglotsen in den Ausstand treten.

Für Mittwoch haben mehrere große Gewerkschaften zum Generalstreik aufgerufen. Sie fordern Lohnerhöhungen in allen Branchen. Es wird erwartet, dass das öffentliche Leben in Belgien weitgehend zum Erliegen kommt. Dies könnte auch unangenehme Folgen für die Nato-Verteidigungsminister haben - sie wollen sich am Mittwoch in Brüssel treffen.