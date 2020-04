Initiative "MeWork"

Buchungsplattform HRS vermittelt leere Hotelzimmer als Alternative zum Homeoffice

Köln (AFP) - Hoteloffice statt Homeoffice: Die Buchungsplattform HRS bietet in der Corona-Krise freie Hotelzimmer als Alternative zur Arbeit in den eigenen vier Wänden an. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sollen mit der Initiative "MeWork" Hotelzimmer vorübergehend für die Nutzung als Arbeitsplatz während des Tags vermittelt werden. Viele Firmenkunden insbesondere in Ballungsgebieten hätten bereits Interesse angemeldet.

In der Corona-Krise stehen die meisten Hotels in Deutschland leer © AFP

HRS achtet bei den Hotels nach eigenen Angaben vor allem darauf, dass das Haus die besonderen Sicherheits- und Hygienevorschriften erfüllt und die notwendigen Abstandsregelungen einhält. Hoteliers, die ihren Gästen tagsüber einen ruhigen und gut ausgestatteten Arbeitsort bieten können, hätten über HRS die Möglichkeit, die sonst übliche Übernachtungsrate als Tagesrate anzugeben. Die Tagesrate des Hotelzimmers gelte von morgens bis abends statt wie üblich vom Check-in am Nachmittag bis zum Check-out am nächsten Morgen.

Hintergrund ist, dass die meisten Hotels in Deutschland ihre Zimmer nicht mehr für touristische Zwecke anbieten dürfen. Als Folge sehen sich viele Hotelbetreiber mit einer extrem schwachen Auslastung konfrontiert.