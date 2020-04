Garantie auf 800.000 Euro gedeckelt - Laufzeit zehn Jahre

Bund haftet für Corona-Kredite in bestimmten Fällen zu 100 Prozent

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung weitet das Sonderkreditprogramm der staatlichen Förderbank KfW in der Corona-Krise nochmals aus. Das Corona-Kabinett einigte sich bei seiner Sitzung am Montag darauf, dass der Bund künftig zu 100 Prozent für Kredite kleiner und mittlerer Unternehmen haftet, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Regierungskreisen erfuhr. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wollen die Pläne am Nachmittag bei einer Pressekonferenz vorstellen.

KfW setzt in Crorona-Krise auf Unterstützung der Wirtschaft © AFP

Konkret gebe der Bund bei Unternehmen mit elf bis 50 Beschäftigten künftig vollständige Ausfallgarantien für Kredite bis zu einer Höhe von 500.000 Euro, hieß es aus den Regierungskreisen. Für mittelgroße Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten erhöhte sich der Rahmen demnach auf bis zu 800.000 Euro. Zusätzlich sei die Laufzeit auf zehn Jahre verlängert worden.

Einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge hatten sich Scholz und Altmaier bereits am Sonntag auf Grundzüge der Neuregelung verständigt. Bislang hatte die Ausfallgarantie des Staates für kleine und mittlere Unternehmen hier bei 90 Prozent gelegen, für große Unternehmen bei 80 Prozent. Allerdings zögerten viele Hausbanken wegen des verbliebenen Risikos mit der Vergabe von Krediten, was bei vielen mittelständischen Unternehmen für weitere Schwierigkeiten und Kritik an der Umsetzung des Hilfsprogramms gesorgt hatte.

Die KfW hatte das Sonderprogramm, bei dem Unternehmen über ihre Hausbank Antrag auf Kredit stellen können, am Montag vergangener Woche gestartet. Kredite bekommen können Firmen, die wegen der Corona-Krise vorübergehend in Finanzierungsproblemen stecken. Konkret heißt dies, dass alle Unternehmen, die bis zum 31. Dezember 2019 keine finanziellen Schwierigkeiten hatten, ein Darlehen beantragen können - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Firmen.

Ende vergangener Woche hatte die KfW gewaltiges Interesse der Unternehmen an dem Sonderkreditprogramm gemeldet. Bis Donnerstag wurden bereits rund 2500 Anträge im Volumen von 10,6 Milliarden Euro gestellt. Für diesen Montag rechnete die stattliche Förderbank mit einem weiteren großen Ansturm.