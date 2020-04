"Schutzschirm für Warenverkehr"

Bund sichert Kreditversicherer mit 30 Milliarden Euro ab

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung hat in der Corona-Krise einen weiteren Schutzschirm für Unternehmen gespannt: Der Bund übernimmt für dieses Jahr eine Garantie für Entschädigungszahlungen der Kreditversicherer von bis zu 30 Milliarden Euro, wie Regierung und Versicherer am Donnerstag mitteilten. Kreditversicherungen schützen Lieferanten vor Zahlungsausfällen, wenn ein Abnehmer im In- oder Ausland die Rechnung nicht bezahlen kann oder will. Der Bund bekommt im Gegenzug einen Großteil der Prämieneinnahmen der Versicherer in diesem Jahr.

"Mit dem Schutzschirm sichern wir den Warenverkehr ab und sorgen so für einen reibungslosen Warenstrom, den wir gerade jetzt dringend brauchen", erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Der Bund trage dazu bei, die Lieferketten in Deutschland und weltweit aufrechtzuerhalten, ergänzte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Der Schutzschirm sei "ein weiterer wichtiger Baustein" im umfangreichen Hilfspaket der Bundesregierung, um die Wirtschaft weiter zu stabilisieren, erklärte Scholz. "Wir handeln hier vorausschauend, denn im Moment können viele Kunden die Schwierigkeiten sehr oft noch ohne unsere Hilfe lösen."

Die Versicherungen überwachen und bewerten die Bonitäten der Abnehmer und übernehmen damit für ihre Kunden die wichtige Funktion der Risikoeinschätzung. Durch die mit Übernahme der Garantie verbundene Hebelwirkung werde ein Geschäftsvolumen von rund 400 Milliarden Euro erreicht, erklärten die Minister. Laut Versicherungswirtschaft ist dies der derzeit bestehende Umfang. "Darüber hinaus tragen die Kreditversicherer Verluste in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro selbst und übernehmen die Ausfallrisiken, die über die Garantie des Bundes hinausgehen", erklärte der Gesamtverband GDV.

Durch eine Garantie des Bundes könnten die Unternehmen höhere Risiken eingehen als es durch die tatsächliche Risikobewertung gerechtfertigt wäre, erläuterte der Verband. Im Gegenzug zahlen die Kreditversicherer 65 Prozent ihrer gesamten Prämieneinnahmen für das Jahr 2020 den Angaben zufolge an den Bund. 2019 beliefen sich diese Prämieneinnahmen auf 817 Millionen Euro.

Die Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Kreditversicherern gilt rückwirkend für Entschädigungszahlungen seit März 2020 und läuft Ende 2020 aus. Zur Umsetzung müssen die Kreditversicherer noch bilaterale Verträge mit der Bundesregierung abschließen, wie der GDV mitteilte.