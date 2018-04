Tarifabschluss bis Dienstag angestrebt

Bund und Kommunen kündigen Arbeitgeberangebot an

Potsdam (AFP) - Die Tarifverhandlungen für die Angestellten des Bundes und der Kommunen sind am Sonntag in dritter Runde fortgesetzt worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte vor Beginn der Gespräche ein Arbeitgeberangebot an, ohne Details zu nennen. Der kommunale Arbeitgeberpräsident Thomas Böhle sagte, er habe die "feste Absicht, sich zu verständigen und einen fairen Ausgleich hinzubekommen". Er fügte hinzu: "Ich denke, wir werden das hinbekommen."

Tarifrunde für Bund und Kommunen wird fortgesetzt © AFP

Seehofer sagte, er hoffe, dass in der bis voraussichtlich Dienstag dauernden Verhandlungsrunde ein Abschluss gelinge. Die Beschäftigten sollten an der guten wirtschaftlichen Situation teilhaben, so der Bundesinnenminister.

Verdi-Bundeschef Frank Bsirske sagte, er habe nach den Warnstreiks der vergangenen Wochen den Eindruck gewonnen, dass jetzt alle Beteiligten versuchen würden, einen Durchbruch zu erzielen.

Verdi und der Deutsche Beamtenbund dbb fordern für die gut zwei Millionen Angestellten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch monatlich 200 Euro. Der dritten Tarifrunde vorausgegangen waren bundesweite Warnstreiks. An den Arbeitskämpfen beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 200.000 Mitglieder.