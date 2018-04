Dreitägige Agrarministerkonferenz in Münster beendet

Bund und Länder für "zeitnahe" Einführung von staatlichem Tierwohl-Label

Düsseldorf (AFP) - Bund und Länder haben sich zum Abschluss der dreitägigen Agrarministerkonferenz (AMK) in Münster auf die "zeitnahe" Einführung einer staatlichen Tierwohl-Kennzeichnung geeinigt. Diese solle Verbrauchern eine "bewusste Entscheidung" ermöglichen und die Haltungsformen "auf einen Blick transparent" machen, erklärte die nordrhein-westfälische Agrarministerin und AMK-Vorsitzende Christina Schulze Föcking (CDU) am Freitag.

Schweine in einem Stall in Niedersachsen © AFP

In der Tierhaltung sei sowohl eine breite Zustimmung in der Gesellschaft als auch ein verlässlicher Rahmen für die Landwirte nötig, erklärte Schulze Föcking. Bei den Bauern gebe es eine "große Bereitschaft" für eine zukunftsfähige Nutztierhaltung. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass dies besser honoriert werde: "Lebensmittel von hoher Qualität müssen ihren Preis wert sein - und nicht preiswert im Sinne von billig", erklärte die AMK-Vorsitzende.

Eine staatliche Kennzeichnung bringe "Transparenz und Verlässlichkeit", erklärte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Ein staatliches Tierwohl-Label ist bereits seit längerem geplant - schon Klöckners Vorgänger Christian Schmidt (CSU) hatte daran gearbeitet. Zuletzt startete Anfang April die privatwirtschaftliche Initiative Tierwohl ihr eigenes Siegel für Geflügelprodukte; der Discounter Lidl führte seinen "Haltungskompass" ein.

In Münster diskutierten die Agraminister zudem über die Zukunft der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP): Im Juli soll nun eine Sonder-AMK dazu in Düsseldorf stattfinden. Beim Transport von lebenden Nutztieren aus der Europäischen Union zur Schlachtung in Drittländer sprach sich die AMK für ein Verbot aus.