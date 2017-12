Gute Wirtschaftslage lässt Finanzpolster wachsen

Bundesagentur für Arbeit erwartet Überschuss von 5,5 Milliarden Euro

Hamburg (AFP) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat nach Informationen des "Spiegels" einen höheren Überschuss erzielt als bislang angenommen. Die BA halte einen Überschuss von 5,5 Milliarden Euro für das zu Ende gehende Jahr für realistisch, berichtete das Nachrichtenmagazin am Samstag. Das wären 800 Millionen Euro mehr bisher berechnet - noch im Oktober war die BA von einem Überschuss von 4,7 Milliarden Euro ausgegangen.

Die BA in Nürnberg © AFP

Grund für die Entwicklung ist der florierende Arbeitsmarkt. Dadurch sind die Einnahmen der Behörde aus den Beiträgen höher als die Ausgaben.

Erst am Donnerstag hatte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der BA in Nürnberg erklärt, die Behörde erwarte 2018 eine "rekordverdächtige" Beschäftigungsentwicklung. Die kräftige Konjunktur sorge für einen steigenden Bedarf an Fachkräften und ein verstärktes Sinken der Arbeitslosigkeit.