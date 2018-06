Bundesarbeitsgericht urteilt zur Verjährung von Mindestlohnansprüchen

Erfurt (AFP) - Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt verhandelt am Mittwoch (09.00 Uhr und 10.30 Uhr) über die Verjährung von Mindestlohnansprüchen. Dabei geht es um sogenannte Ausschlussfristen, die in fast allen Tarif- und Arbeitsverträgen enthalten sind. Sie geben eine Frist von meist zwischen zwei und sechs Monaten vor, innerhalb der Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag geltend zu machen sind.

Bauarbeiter auf einer Baustelle © AFP

Im Fall eines Bauarbeiters prüft das BAG, ob dabei auch Lohnansprüche in Höhe des gesetzlich garantierten Mindestlohns verfallen. Ein weiterer Kläger macht geltend, eine solche Ausschlussfrist sei insgesamt unwirksam, wenn sie den Mindestlohn nicht ausdrücklich ausnimmt. (Az: 5 AZR 262/17 und 5 AZR 377/17)