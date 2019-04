Sonst bleibe Europas Banken nur noch Rolle des Zahlungsabwicklers

Bundesbank fordert europäische Alternative zu US-Bezahlsystemen

Berlin (AFP) - Die Bundesbank fordert eine europäische Alternative zu den US-Bezahlangeboten per Smartphone und Internet. "Es kann uns als Bundesbank nicht gleichgültig sein, wenn große Technologiekonzerne wie Apple, Google, Paypal und Amazon mehr und mehr die Kundenbeziehung übernehmen", sagte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz der "Welt am Sonntag". Den europäischen Banken bleibe dann "lediglich noch die Rolle des Zahlungsabwicklers im Hintergrund".

Bundesbank will Alternative zu Paypal & Co. © AFP

Daher unterstütze die Bundesbank die Idee einer europäischen Bezahllösung, sagte Balz. Umsetzen müssten dies die Banken allerdings selbst. "Mein Appell an die Branche ist: Überlegt euch, mit welchen Produkten ihr auf die Angebote von Apple & Co. antworten wollt", sagte der Bundesbank-Vorstand. Täten sie dies nicht und bleibe ihnen im europäischen Zahlungsverkehr künftig nur noch eine Nebenrolle, könne dies auch Folgen für die Finanzstabilität in Europa haben.