Höhe einer Entschädigung wegen Vereitelung der gebuchten Reise umstritten

Bundesgerichtshof prüft Anspruch bei ausgefallener Kreuzfahrt

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) muss die Frage klären, welcher Entschädigungsanspruch für eine ausgefallene Karibik-Kreuzfahrt besteht. Der zuständige Senat verhandelte am Dienstag in Karlsruhe über die Klage eines Ehepaars, dessen Kreuzfahrt kurzfristig geplatzt war. Die Kläger machen gegenüber einem Reiseveranstalter eine Entschädigung wegen Vereitelung der gebuchten Reise in Höhe des vollen Reisepreises geltend. Zudem beanspruchen sie die Mehrkosten für eine Ersatzreise.

BGH in Karlsruhe © AFP

Das Ehepaar buchte für den November 2015 eine zweiwöchige Kreuzfahrt in der Karibik für knapp 5000 Euro. Sie konnten die Reise allerdings nicht antreten, weil es auf dem Schiff keine Buchung für sie gab. Davon erfuhren sie erst drei Tage vor der geplanten Abfahrt. Sie entschlossen sich daraufhin kurzfristig, mit einem Mietwagen durch Florida zu fahren. Dadurch entstanden ihnen Mehrkosten von knapp 900 Euro.

Vor Gericht machten die Kläger Entschädigung wegen "nutzloser aufgewendeter Urlaubszeit" geltend. Das Landgericht Köln sprach ihnen daraufhin in erster Instanz knapp 3700 Euro zu. Im Berufungsverfahren sprach das Oberlandesgericht ihnen zudem den Ersatz der knapp 900 Euro für die Mehrkosten der Florida-Reise zu.

Vor dem Bundesgerichtshof geht es nun um die Frage, ob die Entschädigung von knapp drei Viertel des vollen Reisepreises angemessen ist und ob zudem noch Ansprüche auf Zahlung der Mehrkosten für die Ersatzreise bestehen. Die Entscheidung des Gerichts dürfte Maßstäbe dafür setzen, nach denen Gerichte Entschädigungen wegen Vereitelung einer gebuchten Reise zusprechen. Ein Urteil wurde für den späten Dienstagnachmittag erwartet.