Rechtsstreit um Beteiligung des Verbrauchers an stillen Reserven

Bundesgerichtshof prüft Auszahlungssummen bei Lebensversicherungen

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe befasst sich seit Mittwoch mit der Frage, wieviel Geld Verbrauchern am Ende aus einer Lebensversicherung zusteht. Konkret geht es dabei darum, in welchem Umfang Verbraucher an Bewertungsreserven - den sogenannten stillen Reserven - der Versicherer beteiligt werden müssen. Der BGH prüft in diesem Zusammenhang eine im Jahr 2014 in Kraft getretene Gesetzesänderung. (Az. IV ZR 201/17)

Bescheid einer Kapitallebensversicherung © AFP

Bewertungsreserven entstehen bei den seit Jahren niedrigen Zinsen, weil etwa alte festverzinsliche Wertpapiere mit noch hoher Verzinsung zu einem Preis über ihrem Buchwert verkauft werden könnten. Bis zu der Gesetzesänderung im Jahr 2014 mussten die Versicherer die Hälfte dieser Gewinne zum Ende des Vertrags an den Verbraucher ausschütten. Jetzt ist dies daran gebunden, ob bei anderen, noch bestehenden Verträgen die Auszahlung garantierter Leistungen nicht gefährdet ist.

In dem zu entscheidendem Fall hatte ein Versicherer einem Kunden zunächst die Auszahlung von knapp 50.300 Euro angekündigt. Darin waren Bewertungsreserven in Höhe von mehr als 2800 Euro enthalten. Die endgültige Auszahlung belief sich aber nur auf 47.600 Euro, weil das Unternehmen für die stillen Reserven nur noch knapp 150 Euro veranschlagte. Es begründete dies mit seinem Sicherungsbedarf.

Dagegen zog nun der Bund der Versicherten vor Gericht, an den der Kunde seine Rechte in dem Fall abtrat. Ein Urteil soll am 27. Juni verkündet werden.