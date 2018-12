Bundesrichter befassen sich auch mit zumutbarem Lüften in einer Wohnung

Bundesgerichtshof prüft Mietminderung bei Gefahr von Schimmelbildung

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) muss darüber entscheiden, ob allein die Gefahr von Schimmelbildung in einer Wohnung eine geringere Miete begründen kann. Der BGH verhandelte am Mittwoch in Karlsruhe über die Klagen von zwei Mietern, die deshalb weniger zahlen wollen. Dabei ging es auch um die Frage, wie Mieter ihre Wohnungen lüften und heizen sollten. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet. (Az. VIII ZR 271/17 und VIII ZR 67/18)

Schimmelfleck in einer Wohnung © AFP

Die Kläger aus dem schleswig-holsteinischen Glinde bei Hamburg fordern eine Mietminderung, weil die Wohnungen aus ihrer Sicht Mängel aufweisen. Sie verlangen zudem einen Kostenvorschuss, um diese zu beheben. Vor dem Landgericht Lübeck hatten ihre Klagen Erfolg. Das Gericht sah Gründe für eine Mietminderung und bestätigte in einem Fall auch die Verurteilung des Vermieters zur Zahlung von 12.000 Euro unter anderem für eine Innendämmung.

Die Richter stützten ihre Entscheidung maßgeblich darauf, dass in den Wohnungen durch Wärmebrücken an den Außenwänden von Oktober bis März eine "Gefahr der Schimmelbildung" bestehe. Unstrittig ist aber zugleich, dass die Wohnungen aus den Jahren 1968 und 1971 nach den damals geltenden Vorschriften gebaut wurden und solche Wärmebrücken bei Häusern aus dieser Zeit normal sind.

Die Vorsitzende Richterin in dem Verfahren, Karin Milger, verwies vor diesem Hintergrund darauf, dass für die Rechtssprechung des BGH bislang die Einhaltung der geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt des Baus entscheidend gewesen sei. Die Lübecker Richter gingen aber einen anderen Weg. Sie argumentierten, dass Mieter einen "Mindeststandard zeitgemäßen Wohnens" erwarten dürften. In dem konkreten Fall könnten die Mieter aber allein mit "alltagsüblichem Lüftungs- und Heizverhalten" das Risiko der Schimmelbildung nicht verhindern.

Das Landgericht setzte auch Maßstäbe dafür, was von einem Mieter zur Vermeidung von Schimmel in der Wohnung erwartet werden kann. So könne von ihm nicht verlangt werden, dass er ein Schlafzimmer auf mehr als 16 Grad und die übrigen Zimmer auf mehr als 20 Grad beheize. Er müsse auch nicht "Querlüften", also durch das Öffnen mehrerer Fenster Durchzug entstehen lassen. Es sei lediglich ein zweimaliges Stoßlüften von bis zu zehn Minuten pro Tag zumutbar.

Wenn unter diesen Bedingungen nicht sichergestellt sei, dass es zu keiner Schimmelpilzbildung komme, liege ein vom Vermieter zu vertretener Mangel vor, entschied das Landgericht. Dabei komme es nicht darauf an, ob Schimmel tatsächlich aufgetreten sei. Eine Mangelgefahr reiche aus.

Der zuständige BGH-Zivilsenat deutete in der mündlichen Verhandlung an, dass er dieser Argumentation nicht ganz folgen kann. Die Vorsitzende Richterin Milger gab zudem zu bedenken, dass eine zeitgemäße Wärmedämmung durch die Kosten des Umbaus steigende Mieten zur Folge hätte. Damit wäre den Mietern auch nicht geholfen, betonte die Richterin.